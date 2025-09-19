GIUGLIANO (rgl) – Un gesto di sangue freddo che ha fatto la differenza. A soli sei anni, un bambino di Varcaturo è riuscito a salvare la mamma colpita da un improvviso malore, inviando la posizione agli zii tramite smartphone e permettendo l’arrivo tempestivo dei soccorsi. L’episodio, reso noto dall’associazione Nessuno tocchi Ippocrate, si è verificato intorno alle 18 in via Madonna del Pantano. Una donna di 29 anni, mentre si trovava in auto con i figli, è stata colta da un violento attacco di vomito che l’ha costretta a fermarsi. In quei momenti di paura, il piccolo non si è perso d’animo: ha utilizzato il telefono per inviare la posizione ai familiari, che a loro volta hanno avvertito il 118. Nell’attesa dell’ambulanza, il bambino ha mostrato una calma sorprendente, riuscendo persino a tranquillizzare la sorellina più piccola. Poco dopo è giunta sul posto l’ambulanza “India” della postazione 118 di Varcaturo: la donna è stata presa in carico dai sanitari e trasportata per le cure necessarie. A commentare l’accaduto è stato Manuel De Ruggiero, portavoce di Nessuno tocchi Ippocrate: “Sono circa le 18 quando alla centrale operativa del 118 arriva una chiamata di soccorso: una donna di 29 anni, colta da un malore improvviso in auto in via Madonna del Pantano, ha bisogno di aiuto. Un intervento di routine, almeno in apparenza. Ma questa volta a rendere la vicenda speciale è stato il sangue freddo di un bambino di appena sei anni. Il piccolo, nel momento in cui la mamma ha avuto un violento attacco di vomito, non si è perso d’animo. Con il suo smartphone ha immediatamente inviato la posizione agli zii, che a loro volta hanno allertato i soccorsi. Non solo: nell’attesa dell’arrivo dell’ambulanza, è riuscito a mantenere la calma e a rassicurare la sorellina più piccola”.