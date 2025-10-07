NAPOLI (rgl) – Continua l’azione di prevenzione e contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico locale. Nei giorni scorsi il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha firmato tre nuove interdittive antimafia nei confronti di altrettante ditte attive nei settori dei lavori immobiliari, degli allestimenti e produzione di spettacoli e della somministrazione di alimenti e bevande, con sedi rispettivamente ad Afragola, Napoli e Casandrino. I provvedimenti, emessi nell’ambito delle attività di prevenzione antimafia coordinate dalla Prefettura di Napoli con il supporto delle Forze dell’Ordine e della Direzione Investigativa Antimafia, mirano a impedire che imprese condizionate o collegate alla criminalità organizzata possano operare in settori strategici dell’economia locale o entrare in rapporti con la Pubblica Amministrazione. Il prefetto Di Bari ha sottolineato come l’obiettivo dell’azione sia quello di proteggere l’economia legale e garantire la libera concorrenza tra le imprese, preservando il corretto andamento dell’amministrazione pubblica. “Prosegue il lavoro messo in campo per fornire un valido contrasto all’inquinamento dell’economia sana da parte delle imprese strumentalizzate o condizionate dalla criminalità organizzata – si legge in una nota della Prefettura – nonché un contributo concreto alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico”.