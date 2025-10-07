QUARTO (rgl) – Una nuova oasi di verde, giochi e memoria apre le sue porte alla cittadinanza: questa mattina è stato inaugurato il parco urbano comunale di via Casalanno, dedicato alla memoria di Giancarlo Siani, il giornalista de “Il Mattino” barbaramente ucciso dalla camorra esattamente quarant’anni fa. Il parco, realizzato grazie a uno stanziamento della Città Metropolitana di Napoli nell’ambito del Piano per la ripiantumazione e l’incremento del verde urbano, si estende su 12mila metri quadrati, di cui 9mila destinati ad aree verdi e aiuole, comprese 12 giostre inclusive e un’area sgambamento cani di 400 metri quadrati. Sono state piantate 76 essenze arboree, tra cui platani, jacaranda, cipressi, carrubi e ficus, trasformando il terreno in un luogo di aggregazione e svago per tutta la comunità. L’investimento totale per il parco ammonta a circa 430mila euro, interamente finanziati dalla Città Metropolitana.

“È una giornata bellissima per la nostra comunità, per i nostri ragazzi e ragazze, che finalmente dopo quarant’anni hanno un nuovo spazio pubblico aperto a tutti – ha dichiarato il sindaco di Quarto, Antonio Sabino – Questo parco è il frutto della buona politica e della collaborazione di tutta la giunta e dei consiglieri comunali. Lo abbiamo realizzato a pochi passi da un complesso di beni confiscati che diventerà un ospedale di comunità gestito dall’Asl Napoli Nord. È la Quarto del futuro sostenibile”. L’intitolazione del parco a Giancarlo Siani è arrivata dopo un concorso di idee rivolto agli studenti di tutte le scuole del territorio, che ha raccolto oltre 2.400 proposte. La Giunta comunale ha scelto di celebrare così la figura del giovane cronista, in concomitanza con il compleanno di Siani, il 19 settembre 1959. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato, oltre al sindaco Sabino, il Sindaco metropolitano di Napoli Gaetano Manfredi, il presidente della Fondazione Siani Geppino Fiorenza, il magistrato Armando D’Alterio, il deputato Francesco Emilio Borrelli e la consigliera regionale Loredana Raia. “Recuperiamo uno spazio pubblico destinandolo ai bambini e alle bambine e lo facciamo dedicandolo alla figura di Giancarlo Siani – ha affermato Manfredi – La Città Metropolitana di Napoli è in Italia quella che ha speso maggiormente i fondi PNRR per migliorare la vivibilità e il benessere dei cittadini”.