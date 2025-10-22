SANTA MARIA A VICO (rgl) – Un intreccio tra politica, appalti pubblici e criminalità organizzata. È quanto emerso dalle indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, che questa mattina hanno portato all’arresto di sei persone – tra custodia cautelare in carcere e domiciliari – accusate, a vario titolo, di scambio elettorale politico mafioso, induzione indebita a dare o promettere utilità, favoreggiamento personale e violazione di segreti d’ufficio. L’inchiesta, condotta dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Caserta – compagnia di Marcianise, ha ricostruito i rapporti tra esponenti dell’amministrazione comunale di Santa Maria a Vico e soggetti ritenuti affiliati al clan Massaro, attivo nel territorio. Le indagini si sono concentrate sul periodo delle elezioni comunali del settembre 2020, rivelando un sistema di pianificazione del voto orchestrato dalla criminalità organizzata per favorire candidati di riferimento e garantirsi vantaggi economici post-elettorali. Tra gli interessi emersi, spicca l’appalto per l’ampliamento del cimitero comunale e la progettazione di un impianto di cremazione, che sarebbe stato affidato a una società con un socio occulto legato al clan. Altri episodi riguardano la gestione di un chiosco-bar nella frazione San Marco, per il quale non sarebbero stati riscossi i canoni pregressi né avviate le demolizioni nonostante gli abusi edilizi, e la creazione di un’area fieristica con regolamento comunale su misura. Le intercettazioni hanno svelato anche pressioni su una società appaltatrice per ottenere l’assunzione di un referente del clan. In alcuni casi, il gruppo criminale avrebbe persino orientato voti verso candidati della lista avversaria per garantirsi la permanenza di un consigliere provinciale utile ai propri scopi.