FRATTAMAGGIORE (rgl) – Inseguimento ad alta tensione sull’Asse Mediano, dove il pomeriggio di ieri si è trasformato in una corsa contro il tempo per gli agenti della Polizia di Stato. Gli uomini del commissariato di Frattamaggiore, impegnati nei servizi mirati disposti dalla Questura di Napoli per contrastare i reati predatori lungo la trafficata arteria, hanno arrestato un 18enne di Arzano, già noto alle forze dell’ordine, con accuse che vanno dalle minacce alla resistenza a Pubblico Ufficiale, fino al danneggiamento aggravato di beni della Pubblica Amministrazione. Tutto comincia sull’Asse Mediano, all’altezza dello svincolo Aversa–Melito. Gli agenti notano un’auto sospetta con a bordo due giovani dal volto travisato. Il conducente, alla vista della volante, schiaccia immediatamente sull’acceleratore nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Scatta così un inseguimento ad alta velocità: sorpassi azzardati, manovre pericolose e il traffico come cornice di una fuga sempre più disperata. La corsa termina in via Vittorio Veneto, a Frattamaggiore, dove l’auto dei fuggitivi impatta contro la volante e alcune vetture in transito. I due occupanti scendono rapidamente e tentano l’ultimo atto della fuga a piedi. La reazione degli operatori è immediata: con il supporto del commissariato di Afragola, uno dei giovani viene raggiunto e bloccato, non senza difficoltà, mentre si dimena per sottrarsi all’arresto. Una volta ammanettato e condotto in auto, il 18enne continua a opporre resistenza, rivolgendosi agli agenti con frasi minacciose. La perquisizione del veicolo aggiunge un ulteriore tassello: a bordo viene trovata una pistola replica priva di tappo rosso, subito sequestrata. Il giovane è stato arrestato mentre proseguono le indagini per identificare il secondo occupante riuscito a dileguarsi.