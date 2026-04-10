MONTELLA (rgl) – Un cane trovato agonizzante, con ferite profonde e segni evidenti di violenza: una scena che ha scosso il territorio e riacceso i riflettori sul tema del maltrattamento animale. È accaduto in località via San Francesco, nell’agro di Montella, dove i carabinieri forestali di Bagnoli Irpino, insieme alla linea territoriale e ai veterinari dell’Asl, sono intervenuti dopo un controllo sul territorio. L’animale, un cane meticcio, presentava ferite gravi alla gola, lungo la colonna vertebrale e sulla coda, compatibili con maltrattamenti ripetuti. I medici del servizio veterinario dell’Asl, giunti sul posto, hanno confermato non solo le violenze subite, ma anche un ulteriore elemento inquietante: il cane era stato sottoposto a conchectomia bilaterale, ovvero al taglio di entrambe le orecchie, pratica vietata se non per comprovate esigenze sanitarie. Grazie al microchip, i carabinieri sono riusciti a risalire al proprietario, un 55enne del posto. L’uomo, incapace di fornire spiegazioni plausibili sulle condizioni dell’animale, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino con l’accusa di maltrattamento e abbandono di animale.