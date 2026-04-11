MARIGLIANO (rgl) – Un risultato che premia la progettualità e guarda al futuro dei più piccoli: Marigliano entra tra i primi comuni in Campania per l’accesso ai fondi del Pnrr destinati agli asili nido e alle scuole dell’infanzia, conquistando un finanziamento da circa 260mila euro. Un traguardo che non è solo numerico, ma rappresenta un investimento concreto sulla qualità degli spazi educativi e sul benessere delle nuove generazioni. Secondo la graduatoria nazionale pubblicata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Comune si è classificato all’undicesimo posto, distinguendosi in un programma che mette a disposizione complessivamente 150 milioni di euro per migliorare gli ambienti educativi nella fascia 0-6 anni. Le risorse ottenute saranno destinate all’acquisto di arredi didattici innovativi, pensati per rendere le strutture comunali più moderne, accoglienti, sicure e in linea con i nuovi modelli pedagogici. Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Gaetano Bocchino, che ha sottolineato come il risultato confermi “la qualità del lavoro portato avanti e l’attenzione che stiamo dedicando al mondo della scuola, a partire dai più piccoli”. Sulla stessa linea l’assessore alla Pubblica Istruzione Luigi Amato, che ha parlato di “un’opportunità concreta per migliorare gli spazi educativi”, mentre l’assessore all’Edilizia scolastica Annarita Maione ha evidenziato come il finanziamento si inserisca in un percorso più ampio di riqualificazione delle strutture scolastiche. L’intervento rientra nelle strategie del Pnrr volte a rafforzare i servizi per la prima infanzia, ridurre i divari territoriali e garantire pari opportunità educative sin dai primi anni di vita.