NAPOLI (rgl) – Un’aggressione improvvisa, consumata all’alba in un luogo che dovrebbe essere sinonimo di cura e sicurezza. È quanto accaduto nel parcheggio dell’Ospedale Cardarelli di Napoli, dove un infermiere è stato accoltellato mentre si apprestava a tornare a casa dopo il turno di lavoro. Secondo una prima ricostruzione, il sanitario sarebbe stato avvicinato da tre individui che gli avrebbero intimato di consegnare il portafogli. Al suo rifiuto, uno degli aggressori avrebbe estratto un coltello colpendolo più volte, per poi darsi alla fuga insieme ai complici. Ferito ma cosciente, l’uomo è riuscito a raggiungere il pronto soccorso dello stesso ospedale, dove è stato medicato. Le sue condizioni non sono gravi. Sull’episodio indagano gli agenti del Polizia di Stato, in particolare il commissariato Arenella, che stanno acquisendo immagini di videosorveglianza e raccogliendo elementi utili per identificare i responsabili. Non si esclude alcuna pista, anche se al momento l’ipotesi prevalente resta quella della rapina finita nel sangue.