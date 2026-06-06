AVERSA (rgl) – Da giorni gli agenti osservavano quel continuo andirivieni davanti a un’abitazione dell’area atellana. Entrate e uscite rapide, movimenti sospetti e un flusso costante di persone che aveva acceso i riflettori degli investigatori. Quando è scattato il blitz, i sospetti hanno trovato conferma: all’interno dell’immobile la Polizia di Stato ha scoperto una presunta base operativa dello spaccio, sequestrando chilogrammi di droga tra hashish, cocaina e crack e arrestando un uomo. L’operazione è stata condotta nella notte dagli agenti della Squadra Mobile di Caserta e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Aversa al termine di una complessa attività investigativa sviluppata nell’area atellana e nei comuni limitrofi. Gli investigatori, attraverso servizi di osservazione, appostamento e monitoraggio del territorio, avevano concentrato l’attenzione su un’abitazione riconducibile a una persona già nota alle forze dell’ordine. A insospettire gli agenti sarebbe stato un continuo e intenso via vai di persone nei pressi dell’immobile, ritenuto compatibile con una possibile attività di spaccio. Dopo giorni di accertamenti, è scattato il blitz. Nel corso dell’operazione gli agenti hanno fermato un uomo appena uscito dall’abitazione monitorata. Durante il controllo è stato trovato in possesso di circa 16 grammi di crack, elemento che ha rafforzato ulteriormente il quadro investigativo e consentito di estendere immediatamente gli accertamenti all’interno dell’immobile. La successiva perquisizione domiciliare ha portato alla scoperta di quella che, secondo gli investigatori, sarebbe stata una vera e propria base operativa utilizzata per lo stoccaggio e la preparazione della droga destinata allo spaccio. All’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti circa 4 chilogrammi di hashish suddivisi in 40 panetti, 470 grammi di cocaina, 120 grammi di crack, un bilancino di precisione funzionante intriso di sostanza stupefacente e circa 2.500 euro in contanti, ritenuti presumibile provento dell’attività illecita. L’uomo arrestato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente per le valutazioni e i provvedimenti di rito.