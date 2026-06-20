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Ischia, fermato allo sbarco con oltre un chilo di cocaina: arrestato 61enne

CampaniaNapoliCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
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ISCHIA (rgl) – Oltre un chilo di cocaina nascosto all’interno dell’auto durante lo sbarco dal traghetto. È il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato nel porto di Ischia, dove un uomo di 61 anni è stato arrestato con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’arresto è avvenuto nel pomeriggio di ieri nell’ambito dei servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare il traffico di droga. Gli agenti del commissariato di Ischia, impegnati nei controlli su persone e veicoli in arrivo sull’isola, hanno notato il 61enne mentre si trovava a bordo di un’autovettura in fase di sbarco da un traghetto proveniente da Pozzuoli. Durante le verifiche, l’uomo avrebbe mostrato un atteggiamento particolarmente insofferente al controllo, circostanza che ha insospettito gli agenti. Gli approfondimenti eseguiti dai poliziotti hanno quindi permesso di rinvenire, accuratamente occultati all’interno del veicolo, circa un chilo e duecento grammi di cocaina. La sostanza stupefacente è stata sequestrata, mentre il 61enne è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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