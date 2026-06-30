NAPOLI (rgl) – All’alba dei controlli contro gli sversamenti illegali e gli incendi della Terra dei Fuochi, un’altra ferita ambientale è stata scoperta nel cuore di Napoli. In località Cupa Santa Maria del Pozzo, un’area nascosta dietro cancelli e materiali edili si è rivelata essere un vero e proprio sito abusivo di gestione dei rifiuti, grande oltre 300 metri quadrati. Questa mattina la Polizia Metropolitana di Napoli ha sequestrato un’area di oltre 300 mq utilizzata da una ditta edile per la gestione illecita di rifiuti. L’intervento rientra nelle attività di controllo del territorio finalizzate al contrasto del fenomeno della Terra dei Fuochi, in linea con le direttive del Prefetto di Napoli, Michele di Bari. Gli agenti della sezione Ambiente hanno riscontrato numerose violazioni del Testo Unico Ambientale. L’area era priva di qualsiasi titolo autorizzativo: mancava l’autorizzazione alla gestione dei rifiuti prevista dall’art. 208, l’autorizzazione allo scarico ai sensi dell’art. 137 comma 1, e persino la Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Durante il sopralluogo è emersa anche la totale assenza di documentazione sulla tracciabilità dei rifiuti trattati, impedendo di ricostruire natura, provenienza e destinazione dei materiali presenti. Un quadro che ha confermato la gestione completamente irregolare dell’area. Al termine delle operazioni, due persone sono state deferite alla Procura della Repubblica di Napoli. Il sequestro rappresenta un ulteriore tassello nella lotta quotidiana contro le attività illecite che alimentano l’emergenza ambientale del territorio.