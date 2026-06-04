SORRENTO (rgl) – Il cuore di una madre non conosce età. A 81 anni, convinta che uno dei suoi figli fosse finito nei guai con la giustizia, ha raccolto tutti i risparmi che aveva in casa e si è messa in viaggio da Piano di Sorrento a Napoli per consegnarli a un presunto avvocato. Una storia che avrebbe potuto trasformarsi nell’ennesima truffa ai danni di un anziano, ma che si è conclusa con l’arresto del responsabile grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri. Tutto ha avuto inizio poco dopo mezzogiorno, quando il telefono dell’anziana ha squillato. Dall’altra parte della cornetta, il classico copione della truffa del “finto avvocato”: il figlio sarebbe stato arrestato e per risolvere rapidamente la situazione sarebbe stato necessario consegnare del denaro. Spaventata e disorientata, la donna ha creduto a quella versione e ha raccolto circa 1.200 euro, seguendo alla lettera le indicazioni ricevute. Con il denaro in tasca, l’81enne ha raggiunto la stazione e si è diretta a Napoli a bordo della Circumvesuviana, convinta di dover incontrare il professionista incaricato di aiutare il figlio. Nel frattempo, però, il vero figlio della donna è venuto a conoscenza di quanto stava accadendo. Tornato a casa, ha scoperto dal padre che la madre era già partita per Napoli per consegnare i soldi a un avvocato. Compresa immediatamente la natura della truffa, si è rivolto ai carabinieri della stazione di Piano di Sorrento. È scattata così una corsa contro il tempo. La compagnia di Sorrento ha allertato i militari di Napoli, che hanno raggiunto la stazione della Circumvesuviana nei pressi di Porta Nolana. Gli investigatori sono riusciti a individuare l’anziana mentre era ancora al telefono con il truffatore. Con grande sangue freddo, la donna ha seguito le indicazioni dei carabinieri, continuando la conversazione e fingendo che tutto stesse procedendo secondo i piani. L’appuntamento è avvenuto sul corso Garibaldi. L’81enne ha atteso davanti a un tabaccaio quando, dopo pochi istanti, si è avvicinato un uomo. La frase pronunciata ha confermato ogni sospetto: “Signora, mi manda l’avvocato, avete portato i soldi?”. La donna gli ha consegnato il denaro, ma proprio in quel momento sono intervenuti i carabinieri che stavano monitorando la scena. L’uomo, un 55enne già noto alle forze dell’ordine e sottoposto all’obbligo di dimora nel Comune di Napoli per precedenti legati a reati analoghi, è stato arrestato con l’accusa di truffa aggravata. Dopo le formalità di rito è stato trasferito in carcere.