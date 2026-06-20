POMIGLIANO (rgl) – Pomigliano d’Arco compie un nuovo passo nel sistema di welfare territoriale con l’inaugurazione della “Stazione di Posta – Centro Servizi dell’Ambito Territoriale N25”, una struttura realizzata con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e destinata al contrasto della povertà estrema e dell’esclusione sociale. Il centro, situato in corso Vittorio Emanuele, nasce come presidio stabile di accoglienza, ascolto e accompagnamento per persone in condizioni di fragilità sociale, senza dimora o a rischio marginalità, con l’obiettivo di costruire percorsi di inclusione e reinserimento. Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte il sindaco di Pomigliano d’Arco Raffaele Russo, il sindaco di Sant’Anastasia Mariano Caserta, il vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali Domenico Leone, il prefetto di Napoli Michele di Bari, il sottosegretario al Ministero dell’Interno Wanda Ferro, la dirigente delle Politiche Sociali Gelsomina Romano e la direttrice del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Federico II Paola De Vivo. Nel suo intervento, il sindaco Russo ha sottolineato il valore dell’opera come investimento sociale e culturale per la comunità, evidenziando il ruolo strategico degli uffici e dell’Ambito N25. «Questa struttura rappresenta un passo avanti nella civiltà della nostra comunità», ha dichiarato, ringraziando amministratori e operatori coinvolti nel progetto. Il sindaco ha inoltre evidenziato la collaborazione istituzionale con il prefetto di Napoli Michele di Bari, ricordando gli interventi sul fronte della sicurezza e della legalità e lo sgombero delle occupazioni abusive nel Parco Partenope. Il sindaco di Sant’Anastasia, Mariano Caserta, ha evidenziato il valore della cooperazione tra i Comuni dell’Ambito N25, definendo il progetto “un risultato importante per l’intera comunità territoriale”. Il vicesindaco Domenico Leone ha rimarcato come la nuova struttura rappresenti non solo un’infrastruttura sociale, ma il risultato di una rete istituzionale consolidata. “Quando le fragilità crescono, cresce anche il bisogno di risposte coordinate”, ha affermato, sottolineando il lavoro degli operatori sociali. Il prefetto Michele Di Bari ha definito il Centro Servizi “un esempio concreto di attenzione alle fragilità e alla dignità delle persone”, mentre il sottosegretario Wanda Ferro ha evidenziato il valore del progetto PNRR come strumento di inclusione e riscatto sociale. La nuova Stazione di Posta offrirà servizi di front office, orientamento al lavoro, supporto amministrativo e legale, mediazione linguistica, distribuzione di beni essenziali, servizi igienici, assistenza digitale e accoglienza notturna emergenziale. Con questa inaugurazione, Pomigliano d’Arco e Sant’Anastasia rafforzano la propria rete di servizi sociali, puntando a trasformare la gestione dell’emergenza in un percorso strutturato di inclusione, autonomia e dignità per le persone più fragili del territorio.