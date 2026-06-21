CIMITILE (rgl) – Un’intera settimana dedicata alla cultura, attraverso riflessioni, incontri, dibattiti e presentazione di libri. Si è conclusa con una straordinaria partecipazione di pubblico e con la consegna dei “Campanili d’argento” nel complesso delle basiliche paleocristiane la XXXI edizione del Premio Cimitile. La rassegna letteraria è organizzata dall’omonima Fondazione, presieduta da Felice Napolitano e il supporto dei soci fondatori Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Cimitile, associazione Obiettivo III Millennio. La kermesse, dedicata all’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, si è aperta sabato 13 giugno con l’inaugurazione della mostra d’arte “Creati per creare. Il Creato di San Francesco 1226-2026 nell’ottavo centenario della morte”, curata da Giuseppe Bacci, e con la presentazione del libro “E se tornasse Francesco?” di Padre Enzo Fortunato – San Paolo Edizioni. Tra le presenze della XXXI edizione del Premio Cimitile anche Maurizio de Giovanni, che ha illustrato il suo ultimo romanzo “Il tempo dell’orologiaio” – Feltrinelli, e la prof.ssa Marta Cartabia, già presidente della Corte Costituzionale e ministro della Giustizia, al centro dell’incontro dedicato agli ottant’anni della Repubblica italiana e della Costituzione, durante il quale è stato presentato il volume “Custodi della democrazia” – Egea.

“Da oltre trent’anni il Premio Cimitile rappresenta occasione d’incontro tra cultura, territorio e istituzioni, contribuendo alla crescita civile e culturale del nostro territorio e della regione Campania. L’obiettivo è far sì che la cultura non sia un semplice ornamento, ma un vero motore di sviluppo sociale ed economico per il territorio, capace di ispirare le nuove generazioni” – ha dichiarato il presidente della Fondazione, Felice Napolitano – “L’auspicio per questa edizione è che la Fondazione Premio Cimitile continui ad essere un laboratorio di idee e un ponte tra le istituzioni e i cittadini” Dopo una settimana intensa di arte, cultura, religione, storia, riscoperta del patrimonio pubblico, densa di eventi, letteratura, spettacoli, musica, presentazioni di libri, momenti di riflessioni, che ha visto una grandissima partecipazione di pubblico, sabato 20 giugno sul palco allestito nel complesso delle Basiliche paleocristiane, sono stati consegnati i campanili d’argento ai vincitori della XXXI edizione del Premio Cimitile. Una serata di cultura e spettacolo condotta da Ingrid Muccitelli. “Il Premio Cimitile è un patrimonio culturale che continua a rinnovarsi, mantenendo salde le proprie radici. Ricordare Ermanno Corsi significa rendere omaggio a una figura che ha saputo interpretare al meglio lo spirito, contribuendo alla sua crescita e al suo riconoscimento a livello nazionale” – ha dichiarato Francesco Giorgino, presidente del Comitato Scientifico del Premio Cimitile – “Il Premio è un esempio virtuoso che valorizza il merito e la diffusione della conoscenza, guardando al futuro senza dimenticare la propria storia”.

Il Comitato Scientifico presieduto dal Professor Francesco Giorgino, giornalista Rai – scrittore, ha decretato i seguenti vincitori:

Migliore Opera inedita del genere narrativo a Francesco Gioia “Le comete di Sheb’a”. Il lavoro è stato pubblicato sul territorio nazionale a cura di Guida Editori di Napoli.

Migliore Opera edita di narrativa a Lorenzo Marone “Ti telefono stasera” – Feltrinelli.

Migliore Opera edita di attualità a Giovan Battista Brunori “Il nuovo Medioriente. Il declino della Mezzaluna Sciita” – Belforte Salomone.

Migliore Opera edita di saggistica a Claudio Cerasa “L’antidoto. Libertà, ambiente, tecnologia. Manifesto ottimista contro la dittatura del catastrofismo” – Silvio Berlusconi Editore.

Migliore Opera edita di archeologia e cultura artistica in età Paleocristiana e Altomedievale a Natasha Luigia Antonino “Stratigrafia archeologica e cultura materiale. I manufatti ceramici del complesso catacombale tardoantico di Canusium: produzione, commercio, funzioni” – Edipuglia

Premio Giornalismo “Antonio Ravel” a Maria Soave Giornalista Rai, conduttrice del TG1 e del programma televisivo Uno Mattina News.

Premio Speciale “Ermanno Corsi” a Paolo Antonio Ascierto, Oncologo e ricercatore italiano. Direttore del Dipartimento di Melanoma e Tumori della Cute, Immunoterapia Oncologica e Sperimentale e Terapie Innovative dell’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori “Fondazione Pascale” di Napoli.

Sul palco si sono esibiti anche i cantanti Frate Alessandro, Ivana Spagna, Stè, Anastasio, Enzo Gragnianiello, la mezzo soprano Mariangela Zito, l’attrice Carmen Di Marzo, il quartetto orchestra della Campania diretto dal maestro Leonardo Quadrini, la compagnia di balletto “Protagonisti ballet” diretti da Monica Maraldo. Nel ricco parterre numerosi esponenti della politica e della cultura. Il presidente del Consiglio della Regione Campania, Massimiliano Manfredi; il Sindaco di Cimitile, Filomena Balletta; il Presidente dell’associazione “Obiettivo III Millennio”, Elia Alaia; il presidente della Fondazione Premio Cimitile, Felice Napolitano; l’editore Diego Guida, Mauro Masi, già Direttore Generale della Rai, il Colonnello dell’arma dei Carabinieri Salvatore Sferlazza e tanti amministratori del territorio. La serata è stata registrata dalla produzione televisiva Melos International di Dante Mariti e andrà in onda su Rai 2 in seconda serata il 7 Luglio. L’iniziativa, vanta autorevoli patrocini: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Cultura, Curia Vescovile della Diocesi di Nola.