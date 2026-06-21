NAPOLI (rgl) – Paura nel tardo pomeriggio all’Ospedale del Mare di Napoli, dove un violento incendio ha interessato la facciata esterna di una delle palazzine del complesso sanitario, facendo scattare l’immediata evacuazione precauzionale di alcuni reparti e mobilitando un imponente dispositivo di soccorso. L’allarme è scattato intorno alle 17.26, quando una densa colonna di fumo nero, visibile anche a grande distanza, ha iniziato a levarsi dall’area est della struttura ospedaliera. In pochi minuti le fiamme si sono propagate lungo una parete di coibentazione esterna fino a raggiungere il tetto dell’edificio, generando momenti di forte preoccupazione tra pazienti, operatori sanitari e cittadini. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco con numerose squadre e circa quaranta uomini. Grazie al rapido intervento dei soccorritori, il rogo è stato domato senza che si registrassero feriti o intossicati. Secondo una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe partito da alcune pedane di legno accatastate lungo il perimetro della struttura per poi propagarsi ai pannelli esterni della facciata. Le cause del rogo restano comunque in corso di accertamento. Per motivi di sicurezza sono stati evacuati alcuni reparti, tra cui il Pronto Soccorso e la Medicina d’Urgenza, anche in considerazione della presenza di impianti e dispositivi per la produzione di ossigeno. I pazienti ricoverati nelle aree interessate sono stati immediatamente trasferiti in altri reparti dello stesso presidio ospedaliero. A seguito dell’emergenza, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato immediatamente il Centro Coordinamento Soccorsi, al quale hanno partecipato rappresentanti dei Vigili del Fuoco, delle Asl, del 118, delle forze dell’ordine, del Comune di Napoli e dell’Arpac. Nel corso di una successiva riunione di aggiornamento è stato confermato che l’intervento si è concluso rapidamente e senza criticità. Le verifiche tecniche effettuate dai Vigili del Fuoco hanno consentito di dichiarare agibili tutti i locali, ad eccezione delle aree più vicine alla zona direttamente interessata dall’incendio, permettendo così il rientro della quasi totalità dei pazienti nei rispettivi reparti. Sul posto si sono recati anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e l’assessore alla Salute Vincenzo Santagada per seguire da vicino le operazioni di soccorso e verificare personalmente le condizioni di pazienti e operatori sanitari. “L’intervento tempestivo e massiccio dei Vigili del Fuoco e la pronta attivazione del piano di emergenza interno hanno evitato conseguenze peggiori. Fortunatamente non si registrano feriti e la situazione risulta attualmente sotto controllo”, ha dichiarato il primo cittadino. Anche il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha seguito costantemente l’evolversi della situazione in stretto contatto con la Prefettura, l’Asl Napoli 1 e i vertici del presidio ospedaliero. “La priorità assoluta è garantire la sicurezza dei pazienti e del personale sanitario. Sarà necessario accertare con la massima chiarezza le cause di quanto accaduto”, ha fatto sapere la Regione. Sull’accaduto è intervenuto anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che sui social ha espresso vicinanza ai pazienti e al personale sanitario, ringraziando Vigili del Fuoco e operatori impegnati nella gestione dell’emergenza. Il prefetto Michele di Bari ha infine rivolto un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno gestito le delicate operazioni di soccorso, sottolineando la professionalità dimostrata nel garantire la sicurezza dei degenti e degli operatori sanitari.