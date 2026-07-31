AVERSA (rgl) – A volte basta un dettaglio, un movimento, un atteggiamento fuori posto per far scattare un controllo che cambia tutto. È quello che è accaduto nell’agro aversano, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 22enne originario della provincia di Napoli, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Aversa, impegnati in un servizio di controllo del territorio mirato al contrasto dello spaccio di droga. Il giovane è stato fermato mentre si aggirava con un atteggiamento ritenuto sospetto. Durante la perquisizione personale, i poliziotti hanno rinvenuto un involucro di cocaina nascosto nelle tasche dei pantaloni. La successiva perquisizione domiciliare ha confermato i sospetti: oltre 150 grammi di hashish, circa 10 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e circa mille euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Gli accertamenti investigativi svolti negli uffici di polizia hanno inoltre permesso di ricostruire i contatti del 22enne con diversi acquirenti della sostanza stupefacente sequestrata. Al termine delle formalità di rito, il Pubblico Ministero di turno presso la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha disposto l’arresto del giovane e il suo trasferimento presso la casa circondariale, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.