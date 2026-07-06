MADDALONI (rgl) – Un’organizzazione capace di gestire consegne di cocaina e crack a domicilio, centinaia di cessioni documentate e una base operativa nelle case popolari di Maddaloni: è il quadro emerso dall’indagine che ha portato all’esecuzione di sette misure cautelari da parte della Polizia di Stato, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Nella mattinata di oggi, gli agenti hanno dato esecuzione all’ordinanza emessa dal gip del tribunale di Napoli: quattro persone sono finite in carcere, tre agli arresti domiciliari. Tutti sono ritenuti gravemente indiziati del reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. L’indagine, condotta dalla Squadra Mobile di Caserta con il supporto del commissariato di Maddaloni e coordinata dalla Dda, ha permesso di ricostruire un sistema di spaccio strutturato. Al vertice, secondo gli investigatori, due uomini della provincia di Caserta, già gravati da precedenti per gli stessi reati. Avvalendosi di altri cinque sodali, avrebbero gestito un’attività di distribuzione di cocaina e crack sia con modalità “delivery”, sia da una postazione fissa situata in un’abitazione delle case popolari della periferia di Maddaloni. Grazie all’installazione di telecamere e alla captazione delle conversazioni telefoniche, gli investigatori hanno documentato centinaia di cessioni di droga in ogni fascia oraria, sequestrando le dosi vendute e identificando numerosi acquirenti poi segnalati all’autorità amministrativa.