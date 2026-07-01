NAPOLI (rgl) – Una notte di preoccupazione al “Santobono” dove una bambina di appena due anni è arrivata in ospedale risultando positiva al THC (cannabis). È accaduto alle 4:40 circa, quando la piccola è stata accompagnata dalla madre, 33 anni, e dal fratellastro quindicenne. I carabinieri della compagnia Vomero sono intervenuti subito dopo la segnalazione dei sanitari, avviando le prime verifiche sulla vicenda. Secondo una ricostruzione iniziale — ancora da accertare nel dettaglio — il 15enne sarebbe assuntore sporadico di sostanza stupefacente, e la bambina avrebbe ingerito una piccolissima quantità di cannabis in modo accidentale. La dinamica resta da chiarire, ma gli elementi raccolti indicano un’esposizione involontaria alla sostanza. La piccola è stata trattenuta in osservazione: le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita, ma il caso ha immediatamente attivato il protocollo di tutela minorile. La vicenda è stata infatti segnalata alla Procura per i minorenni di Napoli e ai servizi sociali, che dovranno valutare il contesto familiare e ricostruire con precisione come la bambina sia venuta in contatto con la sostanza.