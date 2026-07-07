NOLA (rgl) – Oltre 60.000 visitatori nel primo weekend dei saldi estivi: il Vulcano Buono di Nola accelera la sua crescita e consolida il ruolo di Shopping City della Campania. L’avvio della stagione degli sconti ha registrato un incremento a doppia cifra rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, confermando la forte attrattività della struttura e l’efficacia del piano di rilancio avviato negli ultimi mesi. Nei negozi, affluenza e vendite hanno segnato risultati eccellenti: a trainare il weekend sono stati lo sport e l’abbigliamento donna, seguiti da calzature e accessori per la casa. Una performance favorita dalla scelta condivisa di partire con sconti fino al 50%, rendendo l’offerta commerciale particolarmente competitiva. I numeri confermano la trasformazione del Vulcano Buono in un hub esperienziale che integra shopping, intrattenimento, ristorazione, benessere e servizi. Un modello che sta diventando un punto di riferimento per le famiglie e per un bacino di utenza sempre più ampio, dalla Campania alle regioni limitrofe. Il piano di rilancio, sostenuto da investimenti superiori ai 20 milioni di euro, ha interessato ogni ambito della struttura, che oggi conta oltre 90.000 metri quadrati di superficie commerciale, il 99% degli spazi occupati e oltre 50 nuove insegne, con un crescente interesse da parte di brand nazionali e internazionali. L’offerta esperienziale continua inoltre ad ampliarsi. Dopo l’apertura della nuova Game Station, in estate è in programma l’inaugurazione di Orbit Zone, il nuovo Trampoline & Climbing Park indoor che completerà un’area entertainment di circa 7.000 metri quadrati. Il nuovo spazio ospiterà un grande trampoline park, una climbing area con percorsi per tutte le età e due sale dedicate a feste ed eventi, rafforzando ulteriormente il posizionamento del Vulcano Buono come destinazione del tempo libero. Il progetto di riqualificazione comprende inoltre un’arena spettacoli con playground esterno e oltre venti giostre gratuite, una spa di 1.800 metri quadrati, un hotel quattro stelle, un multisala con nove sale cinematografiche, un business center (uffici privati, spazi condivisi e uffici personalizzabili, apertura prevista subito dopo l’estate) e un supermercato family friendly che si estende su 5mila metri quadrati, contribuendo a offrire un’esperienza completa ai visitatori. I dati registrati nel primo weekend dei saldi confermano che la strategia di sviluppo sta producendo risultati concreti: cresce il numero dei visitatori, aumenta il tempo medio di permanenza e si rafforza la capacità del Vulcano Buono di attrarre pubblico da tutta la Campania e dalle regioni limitrofe. Il Vulcano Buono prosegue così il proprio percorso di crescita con l’obiettivo di consolidare un modello innovativo, capace di coniugare commercio, intrattenimento e qualità dei servizi, trasformando il centro in una destinazione da vivere ogni giorno e in ogni stagione.