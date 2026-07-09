NOLA (rgl) – Una strada chiusa da anni, disagi quotidiani per migliaia di automobilisti e un territorio che chiede risposte. Si è svolto questa mattina, presso il Palazzo di Governo di Napoli, un vertice convocato dal prefetto Michele Di Bari per affrontare la delicata vicenda della chiusura di un tratto di via Boscofangone, arteria strategica nel territorio di Nola. La chiusura della “strada della vergogna” continua infatti a provocare pesanti ripercussioni sulla viabilità dell’intera area nolana e dei comuni limitrofi, aggravando una situazione già complessa. All’incontro, richiesto dal sindaco di Camposano Franco barbato, hanno preso parte i rappresentanti della Città Metropolitana di Napoli, delle Forze dell’Ordine e, in collegamento da remoto, i referenti della Regione Campania. Nel corso della riunione è stato ricordato che il tratto interessato è interdetto al traffico da molti anni per motivi di sicurezza. Una situazione che pesa in modo particolare sul Comune di Camposano, già alle prese con ulteriori criticità viarie dopo la recente chiusura di un’importante arteria del centro cittadino in seguito al crollo di una palazzina. Regione Campania e Città Metropolitana hanno spiegato di aver già avviato nei mesi scorsi un confronto con la società Interporto Campano per individuare la soluzione tecnica più idonea che consenta la riapertura della strada in condizioni di piena sicurezza. Per imprimere un’accelerazione all’iter, è stato deciso di convocare già la prossima settimana un tavolo tecnico presso la sede della Regione Campania. All’incontro parteciperanno tutti gli enti coinvolti con l’obiettivo di definire rapidamente il progetto necessario al recupero di questa importante arteria di collegamento con la rete autostradale. La Prefettura di Napoli ha assicurato che continuerà a seguire da vicino l’evoluzione della vicenda, monitorando costantemente l’avanzamento delle iniziative finalizzate alla riapertura di via Boscofangone. E in molti sperano che non sia l’ennesimo tentativo.