MARCIANISE (rgl) – Lo hanno osservato mentre, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, cedeva alcune dosi di droga nella periferia cittadina. Gli agenti, impegnati in un servizio antirapina in abiti civili, sono intervenuti immediatamente bloccandolo e facendo scattare l’arresto. La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato nella serata di ieri un cittadino italiano, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato individuato dagli agenti del commissariato di Pubblica Sicurezza di Marcianise durante un servizio di controllo del territorio. Fermato e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 50 dosi di sostanza stupefacente, tra cocaina e crack, per un peso complessivo di circa 16 grammi. Gli accertamenti sono poi proseguiti nella sua abitazione, dove gli investigatori hanno rinvenuto materiale utilizzato per il peso e il confezionamento della droga, immediatamente sequestrato. Al termine delle attività di polizia giudiziaria, il presunto pusher è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nella mattinata odierna il Tribunale ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti dell’uomo l’obbligo di dimora e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.