ERCOLANO (rgl) – Le sere d’estate tornano a illuminarsi tra le rovine dell’antica città sepolta dal Vesuvio. Il Parco Archeologico di Ercolano rinnova l’appuntamento con “I Venerdì di Ercolano”, la rassegna che da nove edizioni trasforma uno dei siti Unesco più suggestivi al mondo in un palcoscenico a cielo aperto, dove teatro, danza e musica dialogano con la storia. Il prossimo appuntamento è fissato per questa sera venerdì 17 luglio, con apertura straordinaria dalle 20 a mezzanotte. Due turni di visita, biglietti disponibili online, e un percorso serale che permette ai visitatori di immergersi nella luce calda del tramonto e nelle atmosfere sospese delle domus illuminate ad arte. Il filo conduttore di quest’anno, “Amore e Guerra”, attraversa sette performance site-specific distribuite nei diversi ambienti del Parco.

Il pubblico potrà muoversi liberamente lungo un percorso illuminato, incontrando gli spettacoli ripetuti ciclicamente durante la serata: un’esperienza immersiva, pensata per chi desidera scoprire l’archeologia in una veste contemporanea. “Con “I Venerdì di Ercolano” il Parco rinnova il proprio impegno nel rendere il patrimonio archeologico uno spazio vivo, aperto al dialogo con i linguaggi del presente”, dichiara Federica Colaiacomo, direttrice del Parco Archeologico di Ercolano. La rassegna arriva in un periodo di crescita per il sito archeologico: giugno 2026: 45.860 ingressi (+5% rispetto a giugno 2025); maggio 2026: 60.173 ingressi (+4,4% rispetto al 2025); bimestre maggio–giugno: oltre 106.000 visitatori, circa 4.800 in più rispetto allo scorso anno (+4,7%). Numeri che confermano l’interesse crescente del pubblico e la capacità del Parco di proporre esperienze culturali innovative. La rassegna proseguirà: venerdì 24 luglio, venerdì 31 luglio e venerdì 7 agosto. (le foto sono di Anna Abet)

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