ISCHIA (rgl) – Ha provato a distrarre i carabinieri sostenendo di aver partecipato a una nota trasmissione televisiva di Maria De Filippi, ma il tentativo non è servito a evitare i controlli. Un 56enne è stato arrestato nel porto di Ischia per il possesso di un documento falso e denunciato anche per truffa ai danni della compagnia di navigazione. Durante la perquisizione all’imbarco, i militari hanno trovato nel suo bagaglio un secondo documento, sempre a lui intestato, ma con residenza a Barano d’Ischia. Un particolare decisivo: quel documento veniva utilizzato dall’uomo per ottenere indebitamente il prezzo agevolato dei biglietti riservato ai residenti dell’isola verde. Gli accertamenti hanno confermato che il 56enne aveva già usufruito della tariffa agevolata lo scorso 3 agosto, acquistando un biglietto per Ischia come presunto residente. Poco prima del controllo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, aveva tentato di ripetere lo stesso raggiro. Il documento consegnato ai militari al momento dell’imbarco è risultato falso, mentre quello trovato nel bagaglio era utilizzato per la truffa ai danni della compagnia di navigazione. L’uomo è stato arrestato e trattenuto per gli accertamenti di rito.