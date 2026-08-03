NAPOLI (rgl) – E’ accusato di violenza sessuale aggravata e pornografia minorile ai danni di una minorenne di dieci anni l’uomo, un cittadino italiano di 63 anni, preso in Germania in esecuzione di un mandato di arresto europeo. Il 63enne è stato individuato nell’ambito di specifiche indagini della Squadra Mobile di Napoli coordinate dalla sezione “fasce deboli della popolazione” della Procura partenopea (procuratore aggiunto Giancarlo Novelli) dalle quali è emerso che più volte aveva costretto la bimba a subire abusi sessuali che sono stati anche filmati e fotografati. La collaborazione con le forze di polizia tedesche ha consentito di individuare il 63enne arrestato in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso su richiesta dell’ufficio inquirente coordinato dal procuratore Nicola Gratteri.