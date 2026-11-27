CASTELLO DI CISTERNA (rgl) – Una parte della droga l’hanno lanciata dalla finestra, nel tentativo di liberarsene prima dell’arrivo dei carabinieri. Ma i militari avevano già circondato l’abitazione e recuperato lo stupefacente. Quando sono entrati in casa, per tre persone non c’era più possibilità di fuga. È il bilancio di un controllo dei carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, che ha portato all’arresto di tre persone, accusate in concorso di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi. Nel corso della perquisizione sono state sequestrate 522 dosi tra crack, cocaina, hashish e marijuana. Ma a rendere ancora più pesante il quadro sono state le armi trovate nell’abitazione: due Smith & Wesson calibro 357 Magnum, risultate provento di un furto commesso a San Donà di Piave, una pistola semiautomatica calibro 7,65 rubata ad Arzano e una Beretta 98FS, inserita in una denuncia di furto presentata da un cittadino di Luzzi, in provincia di Cosenza. Insieme alle pistole sono state trovate anche 75 cartucce calibro 357 Magnum e 28mila euro in contanti, ritenuti dagli investigatori provento di attività illecita. I tre arrestati sono stati trasferiti in carcere e dovranno rispondere delle accuse contestate. L’attività dei carabinieri ha portato anche a due ulteriori arresti per droga. Durante i controlli, due persone sono state trovate in possesso di hashish, marijuana, crack e cocaina, oltre a più di mille euro in banconote di piccolo taglio. Per loro sono stati disposti gli arresti domiciliari, in attesa di giudizio. Non sono mancate le denunce. Un 18enne incensurato è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di un coltello. Un 52enne, invece, dovrà rispondere di ricettazione: durante il controllo della sua auto, i militari hanno trovato nell’abitacolo quattro fari per Jeep Renegade. L’uomo non avrebbe saputo fornire spiegazioni sulla loro provenienza.