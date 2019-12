All Togheter Now, il nolano Enrico Bernardo sfonda il Muro e va in finale

Una performance da 100 e lode. Al programma All Togheter Now condotto da Michelle Hunziker, con J-Ax a capo della giuria, Enrico Bernardo, 47 anni, di Nola ha interpretato la canzone “When a man loves a woman”, lasciando a bocca aperta il Muro ed il pubblico per la sua grinta, ottenendo 100 punti, e andando direttamente in finale. Enrico, che è diplomato in Canto Jazz al Conservatorio di Salerno col massimo dei voti e vanta una partecipazione anche al talent Rai The Voice, segue le orme di Gregorio Rega di Roccarainola che lo scorso anno trionfò nella stessa trasmissione.