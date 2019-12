Futsal serie D, nasce la zona Jack: Club Paradiso Acerra battuto nel recupero

E’ nata ufficialmente la “zona Jack”. Ancora una volta all’ultimo minuto. All’ultimo respiro. Il Jack Maracanà di mister Nello Lauro batte nel recupero anche il Club Paradiso Acerra, secondo in classifica e ancora imbattuto, in una partita dominata per larghi tratti e centra la quarta vittoria di fila (seconda consecutiva tra le mura amiche). Nei primi 10 minuti le squadre si studiano e non affondano i colpi: alla prima azione passano in vantaggio gli ospiti con un bel gol di Antignano da posizione angolatissima. Al 23’ i giallo-nero-azzurri dopo aver sprecato due colossali occasioni e colpito un palo con Miele pareggiano con Martiniello su assist di Sergio Bejaoui. A tempo scaduto Peccerella recupera un bel pallone e scarica con rabbia in rete il suo destro per il 2-1 dei padroni di casa. Nella ripresa i jackini partono subito forte e passano sul 3-1 con una bella serpentina di Antonio Miele al primo gol al “Maracanà”. Al sesto minuto gli acerrani accorciano ancora con Antignano che sfrutta una dormita dei jackini e batte l’incolpevole Accanito. La squadra di Cimitile reagisce subito e al 9’ ristabilisce le distanze con un bellissimo pallonetto di Sergio Bejauoi che firma il 4-2. Il Jack crede di aver vinto, cala vistosamente, spreca troppo e si fa sorprendere dal Club Paradiso: la prima al 16’ con un’autorete di Casoria su angolo di Frezza. Lo stesso capitano dei rossoblù firma il pari su tiro libero al 22’. Il Jack Maracanà non ci sta e continua ad attaccare con le poche forze e la poca lucidità rimaste: ci crede, insiste e passa nell’ultimo minuto di recupero con una micidiale azione di ripartenza conclusa da un sinistro potente di Peccerella che firma il definitivo 5-4. Sotto l’albero di Natale del campionato i jackini trovano altri tre punti e continuano a volare. A fine gara l’analisi di mister Lauro: “Ci siamo fatti un bel regalo di Natale con questa vittoria in quella che è diventata a tutti gli effetti la zona Jack. Abbiamo cercato i tre punti fino alla fine contro una squadra fortissima che ci ha conteso la partita fino all’ultima palla giocabile. Abbiamo meritato la vittoria per l’impegno, la determinazione e lo spirito di gruppo: la nostra scalata in classifica, dopo un brutto inizio di campionato, è appena cominciata. Ora dobbiamo pensare ad allenarci e bene perché alla ripresa ci aspetta un big match in casa del Meridiana, una delle favorite del nostro raggruppamento. E’ una gara difficile, ma gli esami per una squadra di futsal non finiscono mai.”

IL TABELLINO

JACK MARACANA’ – CLUB PARADISO ACERRA 5-4

JACK MARACANÀ: Accanito, Casoria C., Bejaoui S., Bejaoui M., Peccerella, Infante, Martiniello, Santella, Coppola, Miele, Casoria G. All. Nello Lauro

CLUB PARADISO ACERRA: De Angelis, Rega, De Simone, Frezza, Terrecuso, Montano, Antignano, Castiello, Barbato, Incoronato, Barbetta. All. Alfredo Incoronato

ARBITRO: Luigi Gallo di Torre del Greco

RETI: Peccerella (2), Bejaoui S., Miele, Martiniello (Jack Maracanà), Antignano (2), autorete, Frezza (Club Paradiso Acerra)