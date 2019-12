Nola, Capodanno e canti: la Tommaso Vitale tra sicurezza e solidarietà

Sicurezza e solidarietà. Il primo circolo didattico della “Tommaso Vitale” di Nola ha organizzato alcune interessanti iniziative per questo periodo natalizio. La prima in simbiosi e in collaborazione con l’associazione dei vigili del fuoco in congedo dal titolo “Capodanno sicuro” dove gli alunni hanno appreso e compreso della pericolosità dei botti e di alcuni fuochi di artificio per sè e per gli altri. Tutto all’interno di una lezione durante la quale i bambini hanno interagito con i carabinieri di Nola. Poi nello scorso fine settimana gli alunni della Tommaso Vitale hanno partecipato all’evento del “Natale solidale” al Seminario di Nola come coro con una esibizione di canti, iniziativa che bimbi del primo circolo didattico della “Vitale” hanno replicato anche nella chiesa di San Biagio. Non solo questo: all’interno della scuola è stato anche allestito anche un mercatino solidale.