Acqua, Gori annuncia sospensione idrica a Nola e Roccarainola

Disagi in vista per i cittadini di Nola e Roccarainola sul fronte acqua. La Gori, società che gestisce il servizio idrico, ha annunciato che per lavori programmati è prevista la sospensione dell’erogazione idrica dalle 8 alle 14 di venerdì 17 gennaio 2020, nelle seguenti zone del comune di Nola: via degli Albertini, via De Nicola ed in tutte le traverse della zona. Lunedì 20 gennaio sarà la volta del comune di Roccarainola dove sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 9,30 alle 14 di lunedì 20 gennaio 2020, nelle seguenti zone di via De Angelis, via Veccio, via Sasso, via Circumvallazione, via De Stefano, via Bersaglio, via Puzzariello, via Fosso e traverse.