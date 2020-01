Brusciano, Eav inaugura la nuova stazione Circum dedicata a Sant’Antonio da Padova

Una stazione dedicata a un santo. L’Eav ha inaugurato la fermata della Circumvesuviana di Brusciano completamente riqualificata. “Gli interventi effettuati comprendono: il risanamento degli intonaci con la tinteggiatura della facciata esterna e degli interni dei due piani del fabbricato viaggiatori; il risanamento dei muri di confine al marciapiede; il rifacimento delle pedate ed alzate delle due scale in ferro; la ritinteggiatura di tutte le opere metalliche; la rimozione e posa in opera di nuovi servizi igienici e la riqualificazione della zona dedicata all’ufficio ufficio di biglietteria”.











Per l’occasione la stazione è stata arricchita di una nuova grande opera di street art. Il noto street artista napoletano Iabo ha realizzato un omaggio pop al santo patrono locale Sant’Antonio da Padova, grazie anche ad alcuni confronti con la comunità cittadina, che ha suggerito di completare la figurazione con un bel passaggio poetico a firma di Raffaele Tramontano. Dai versi, si comprende l’importanza dei gigli per i festeggiamenti, che se da un lato sono riportati nell’opera in senso vegetale, come fiori, dall’altro suggeriscono le macchine da festa, che vengono innalzate dai fedeli nel giorno del santo patrono. Titolo dell’opera è “Fides, Spes et Caritas”, virtù teologali su cui si basa l’ordine francescano, cui è stato appartenente il presbitero portoghese. La produzione dell’opera è stata curata da Inward Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana.