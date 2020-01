Nola, sequestrate due tonnellate di tabacco: arrestato 35enne

I carabinieri della stazione di Piazzolla di Nola hanno arrestato G.G., 35enne di Sant’Antimo. L’uomo è stato sorpreso in un magazzino recentemente preso in fitto, ricavato nel seminterrato di un’abitazione privata. All’interno del locale 299 scatole di tabacchi esteri da destinare al contrabbando. Oltre due tonnellate di tabacco, verosimilmente confezionate in Grecia e pronte per essere distribuite sul territorio campano. Il 35enne è ora in camera di sicurezza in attesa di giudizio.