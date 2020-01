Saldi invernali 2020, domani il via in Campania

Da domani 4 gennaio iniziano i saldi invernali 2020. Comeogni anno, ciascuna regione d’Italia ha fissato una sua precisa data d’inizio e una sua data di fine. Quest’anno c’è abbastanza omogeneità per quanto riguarda l’apertura della stagione invernale degli sconti: tutte le regioni d’Italia, infatti, hanno deciso di fissare il via da domani il 4 gennaio 2020 e il 5 gennaio 2020, quando ancora gli italiani sono in attesa dell’arrivo della Befana. La stagione dei saldi in Italia è regolata da alcune norme specifiche: i negozianti, ad esempio, hanno l’obbligo di indicare sempre il prezzo originale dei prodotti in promozione, a fianco alla percentuale di sconto e al prezzo finale scontato. Inoltre, è possibile applicare gli sconti solo sui prodotti a carattere stagionale e ritenuti “di moda” (cioè quelli che hanno probabilità di subire un deprezzamento nell’eventualità in cui non vengano venduti durante la stagione). I prodotti in saldo, poi, devono essere esposte in aree separate rispetto alla merce non in promozione, per evitare che i clienti possano entrare in confusione.

Il calendario dei saldi invernali 2020 regione per regione:

– Abruzzo: dal 5 gennaio al 5 marzo 2020

– Basilicata: dal 5 gennaio al 1 marzo 2020

– Calabria: dal 4 gennaio al 3 marzo 2020

– Campania: dal 4 gennaio al 3 marzo 2020

– Emilia-Romagna: dal 5 gennaio al 5 marzo 2020

– Friuli Venezia Giulia: dal 4 gennaio al 31 marzo 2020

– Lazio: dal 4 gennaio al 15 febbraio 2020

– Liguria: dal 4 gennaio al 17 febbraio 2020

– Lombardia: dal 5 gennaio al 5 marzo 2020

– Marche: dal 4 gennaio al 1 marzo 2020

– Molise: dal 5 gennaio al 4 marzo 2020

– Piemonte: dal 4 gennaio al 18 febbraio 2020

– Puglia: dal 5 gennaio al 28 febbraio 2020

– Sardegna: dal 4 gennaio al 4 marzo 2020

– Sicilia: dal 5 gennaio 2020 e fine il 15 marzo 2020

– Toscana: dal 5 gennaio al 15 marzo 2020

– Trentino Alto-Adige: dal 4 gennaio al 15 febbraio 2020

– Umbria: dal 5 gennaio al 4 marzo 2020

– Veneto: dal 4 gennaio al 28 febbraio 2020

– Valle d’Aosta: dal 5 gennaio al 31 marzo 2020.