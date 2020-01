Si finge avvocato e truffa un’anziana: 29enne arrestato in Irpinia

Truffatore napoletano in trasferta a Canosa di Puglia preso e arrestato in Irpinia. Si tratta di un 29enne con precedenti specifici. Sono stati gli agenti della Polizia Stradale di Avellino a bloccare il sospettato nei pressi del castello di Grottaminarda. Il controllo è scattato in seguito alla segnalazione del Commissariato di polizia di Canosa. Il 29enne aveva truffato qualche ora prima un’anziana.

La vittima ha riferito ai poliziotti del commissariato di polizia di Canosa che il truffatore, con tono garbato, si è presentato come avvocato della figlia. Con la scusa che quest’ultima fosse in difficoltà e aveva bisogno di soldi, è riuscito a sottrarre 5mila euro all’anziana. Durante la perquisizione della Polstrada irpina il 29enne è stato trovato in possesso del denaro truffato.