Tufino, muore Vito Molaro: aveva recitato anche in ‘Un posto al Sole’

Non ce l’ha fatta: si è spento il primo giorno del nuovo anno dopo alcuni giorni passati nel reparto di terapia intensiva in ospedale, a Roma, per un aggravamento respiratorio l’attore Vito Molaro, che combatteva contro la fibrosi cistica. Giovane attore del Nolano e originario di Tufino, il ragazzo era affetto da una grave forma di fibrosi, malattia genetica ereditaria che lo stesso Vito ha provato a sconfiggere con ogni mezzo.

Molaro era comparso in piccoli ruoli in vari film come “TuttoApposto”, Troppo Napoletano” con Serena Rossi, “San Valentino Stories”, “Il Mio Uomo Perfetto” e anche nella soap opera napoletana “Un Posto al Sole”. Da qualche tempo le sue condizioni si erano aggravate e negli ultimi giorni aveva pubblicato diverse foto accompagnate dalla scritta: “Si ha sempre una ragione per risollevarsi, sempre”.

Sempre sui social Vito Molaro aveva parlato della recitazione e raccontato il suo percorso personale: “Vorrei raccontare la mia passione iniziata nel teatro amatoriale della Associazione Mela per poi finire in qualche cinema. Ho partecipato anche alle riprese dell’videoclip di Pasquale Palma ex di Made in Sud dal titolo ‘Tutto Apposto’. Non smetterò mai di ringraziare la soap opera di Rai3 ‘Un posto al Sole’ ‘Troppo Napoletano’, ‘San Valentino Stories’, ‘Il Mio Uomo Perfetto’ di Nancy Coppola e Francesco Testi”.

Nel 2015 – proseguiva il giovane attore – sono stato chiamato a Storie Vere su Rai 1 come Testimonial di una patologia molto diffusa tra i giovani e bambini (la fibrosi cistica)”. “Mi auguro di percorrere ancora per molto questa salita dell’attore che mi ispira molto – la conclusione -, anche se dietro c’è un gran e duro lavoro, ma il consiglio che do ai giovani che come me sognavo di fare questo lavoro di non smettere mai di sognare e provarci, sempre”.

Appena si è diffusa la triste notizia della sua scomparsa, l’associazione socio-culturale La Mela ha condiviso un lungo post su Facebook: ”Non doveva finire così!Dopo una vita esemplare passata a lottare! Sei stato un esempio per tutti coloro che nonostante tutto hanno continuato a credere nelle proprie idee e nelle proprie passioni!”. “Vito Molaro rimarrai per sempre uno di noi e i momenti passati insieme vivranno nei nostri cuori per il resto dei nostri giorni. Sei stato un grande in questa vita fino alla fine!”. E infine: “La compagnia teatrale Mela e tutta la compagine associativa si uniscono al cordoglio delle famiglie Molaro e Palmese per questa tragica scomparsa”.