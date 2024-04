Nola, gestione illecita di rifiuti: denunciato titolare di un’autofficina

I carabinieri forestali del nucleo di Roccarainola del gruppo carabinieri forestali di Napoli, insieme alla stazione carabinieri di Nola, nell’ambito dei controlli noti come “Terra dei Fuochi”, hanno effettuato un controllo presso un’autofficina nel comune di Nola. Al termine dell’ispezione, i militari hanno accertato che il titolare dell’autofficina, un uomo 40enne residente a San Felice a Cancello, non gestiva correttamente i rifiuti prodotti dalla sua attività. In particolare, i militari hanno contestato che all’interno di un locale dell’autofficina erano accumulati rifiuti pericolosi e non pericolosi, senza rispettare le regole stabilite dalla normativa ambientale riguardo al deposito temporaneo dei rifiuti. Tutti i rifiuti sono stati sequestrati penalmente e per essere successivamente avviati correttamente allo smaltimento. Il titolare dell’autofficina è stato denunciato in stato di libertà per gestione illecita di rifiuti.