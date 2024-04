Marigliano, il sindaco Jossa ritira le dimissioni: “Rispetto per la città”

Quasi allo scadere del tempo previsto dalla legge il sindaco di Marigliano Peppe Jossa ha ritirato le dimissioni che aveva presentato nell’ultimo consiglio comunale. Lo ha annunciato ieri sui social: “Sono stati giorni animati da riflessioni personali e dal confronto di tutta la compagine che mi ha voluto e sostenuto come sindaco. Fu la responsabilità a guidare quella scelta in una stagione difficile per la nostra comunità. Senso civico che deve animarci ancora di più oggi per rispetto dei cittadini ai quali mi sono rivolto sempre con doverosa chiarezza, senza nascondere difficoltà e criticità: non si può e non si deve lasciare la città senza la guida in un momento di particolare e positivo fermento determinato dai tanti interventi pubblici che cambieranno il volto del nostro territorio” scrive il primo cittadino.