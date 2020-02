Miss e Mister in carrozzina, Luigi Miele di Cicciano tra i partecipanti alla sfilata

Il giorno è vicino. Sabato 15 febbraio Luigi Miele di Cicciano sarà tra i partecipanti della prima tappa del concorso nazionale di bellezza Miss e Mister “La Fenice” rivolto a ragazzi e ragazze disabili in carrozzina. La manifestazione si svolgerà a Caserta negli studi di Italia Mia (canale 274 del digitale terrestre) e sarà trasmesso sul canale nazionale digitale terrestre Canale Italia 161. Il concorso vuole abbattere le barriere mentali, una bellezza vista non solo con gli occhi, ma anche col cuore, come difficilmente accade. Quattro le categorie in gara: Miss la fenice, giovanissime con età dai 16 anni compiuti, sino ad un massimo di 35 anni; Miss la fenice, adulte dai 36 ai 55 anni; Mister la fenice, il concorso che premia giovani da 16 a 35 primavere rigorosamente compiute; Mister la fenice, dedicato a uomini tra i 36 anni e 55 anni compiuti. Dopo la prima tappa casertana il concorso toccherà altre regioni con il supporto delle associazioni che vorranno aderire al progetto. La giuria sarà composta da personale altamente specializzato nel settore della moda, televisione, stampa e del settore volontariato. L’associazione “La Fenice” è così composta: Monica Pisapia (Presidente, mamma, moglie e Miss), Daniela D’Ambrosio (Vice Presidente, Cake Design), Ettore Dimitroff (Conduttore degli Eventi), Cinzia Imparato (Docente di Portamento, direttore artistico e coreografa di moda), Antonio D’Ambrosio (Segretario dell’Associazione), Agostino Gulmo (Imprenditore), Ciro Andolfo (Attore Televisivo e Teatro), Mauro Zona (Tecnico).