Coronavirus, Castellino del Biferno vara ducato e Borbone Bond

CASTELLINO DEL BIFERNO – Contro la crisi economica da coronavirus e il disagio delle famiglie meno abbienti del paese, conia una moneta comunale: il ducato, riecheggiando Re Ferdinando II di Napoli ed è pronto a varare il “Borbone bond”. Il progetto è del sindaco di Castellino del Biferno, in provincia di Campobasso, Enrico Fratangelo che ha distribuito nella piccola comunità molisana, 500 abitanti, le banconote plastificate: 20 e 50 ducati, con numeri progressivi raffiguranti immagini religiose con lo stemma del paese. In una c’è anche l’immagine dello stesso Fratangelo. La moneta castellinese è stata adottata con decreto pubblicato lo scorso 17 aprile e fa seguito al regolamento comunale approvato nel 2018 il cui contenuto cita il regio decreto del 1831 del re di Napoli Ferdinando II. Il valore del ducato è uguale all’euro ed è consegnato alle famiglie meno abbienti di Castellino del Biferno che le utilizzano per la spesa alimentare nei negozi. Gli esercenti riconsegnano le banconote e ottengono il denaro corrispondente. (ansa)