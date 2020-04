I carabinieri della tenenza di Casalnuovo di Napoli – durante un servizio di controllo del territorio – hanno intercettato due persone a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata che, alla vista dei militari, hanno invertito la marcia e sono fuggiti. Inseguiti – un 22enne di origini peruviane e un 19enne del posto – sono stati bloccati in una via stretta della cittadina lungo la quale erano parcheggiati molti veicoli che ne restringevano la carreggiata. Il conducente ha poi provato ad investire i militari ed ha ripreso la fuga ad alta velocità. Intercettato nuovamente a Pomigliano D’Arco – questa volta da una pattuglia della Stazione di Sant’Anastasia – il veicolo è finito contro un cartellone per evitare una terza pattuglia che sbarrava la strada poco distante dall’ingresso della strada statale 268. I due, soccorsi da personale del 118, sono stati trovati in possesso di 31 grammi di marijuana e 890 euro in contante ritenuto provento illecito. La perquisizione, estesa anche all’abitazione, ha consentito di rinvenire e sequestrare un ordigno esplosivo artigianale, poi affidato al nucleo artificieri del comando provinciale di Napoli. Il conducente del veicolo medicato – come il complice – presso il pronto soccorso dell’ospedale è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. Il 19enne è stato denunciato. Entrambi dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, detenzione di droga a fini di spaccio e detenzione di materiale esplodente.