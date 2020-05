Adescavano clienti sul web, chiusa casa di appuntamenti a Varcaturo

GIUGLIANO – Era stato segnalato un via vai di persone all’interno di un parco privato a Varcaturo, nella zona costiera della città. I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno voluto vederci chiaro ed hanno controllato: all’interno di un appartamento un casa d’appuntamento: tre donne, due italiane e una straniera, adescavano i clienti grazie a degli annunci sul web pubblicizzando le proprie “prestazioni”. Tre le persone denunciate per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione: una donna 61enne di origine argentina (la “titolare” dell’attività) e i proprietari dell’immobile che lo avevano dato in affitto. L’appartamento – insieme al materiale trovato all’interno – è stato sequestrato.