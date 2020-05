PORTICI – Quindici persone sono state arrestate in un’operazione condotta tra Cardito, Napoli, Portici e San Giorgio a Cremano dagli agenti del commissariato e dalla Squadra Mobile di Napoli con l’ accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Tra i destinatari delle ordinanze di custodia cautelare il pregiudicato Pasquale Scafo, 50 anni, capo di una cosca vicina al clan Vollaro, arrestato a marzo con l’accusa di omicidio e detenuto, ed i figli Salvatore e Paolo, di 21 e 32 anni. Le estorsioni a Portici non si sono fermate neanche durante il lockdown. Il 5 ed il 12 maggio il titolare di un bar-tabaccheria era stato obbligato a recarsi, incappucciato, in un appartamento dove gli era stato ingiunto il pagamento della tangente sollecitata. Almeno 14 le estorsioni accertate dai poliziotti del Commissariato di Portici, diretto da Amalia Sorrentino, una sola la denuncia presentata, che è bastata, però a fare scattare l’ operazione di ieri mattina, condotta con l’intervento di un elicottero.

Ordinanze di custodia cautelare nei confronti di:

ASCIONE Giovanni, nato a Massa di Somma (Na) il 28.8.1993;

BELLASTELLA Alessandro, NATO A Cercola (Na) il 19.3.1986;

BOSSO Ciro, nato a Torre del Greco (Na) il 20.1.1986;

DE MATO Polo, nato a Napoli il 7.6.1997;

SCAFO Paolo, nato a Torre del Greco (Na) il 17.11.1989;

SCAFO Pasquale, nato a torre Annunziata (Na) il 5.4.1970;

SCAFO Salvatore, nato a Napoli il 3.10.1999;

VOLLARO Carlo, nato a San Giorgio a Cremano (Na) il 3.4.1978;

MARINO Ciro, nato a Portici (Na) il 27.1.1963;

CHIVASSO Giovanni, nato a Torre del Greco (Na) il 27.9.1977;

LUONGO Umberto, nato a San Giorgio a Cremano (Na) il 29.7.1977;

SPARANO Giuseppe, nato a San Giorgio a Cremano (Na) il 22.11.1998;

SCARANO Vincenzo, nato a Portici (Na) il 15.12.1966;

SILVESTRINO Gennaro, nato a Napoli il 16.1.1964;

BOSSO Carmine, nato a Cercola (Na) il 18.12.1965;

Decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti di: