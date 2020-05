NAPOLI – Sono 11 le persone risultate positive al tampone del covid 19 in Campania nelle ultime 24 ore su 3526 test esaminati (circa 100 in più rispetto a venerdì), una percentuale dello 0,2% (ieri era stata dello 0,4%). Cinque in meno di ieri quando i contagiati sono stati 16. Il totale delle persone positive dall’inizio dell’epidemia sale a 4695 su un totale 143478 tamponi per una percentuale che si abbassa ancora: è del 3,2% (ieri era il 3,3%). Due tamponi positivi all’ospedale di Nola su 133 test esaminati dal laboratorio. (Ieri 1 su 248test).

L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati:

– Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 827 tamponi di cui 1 risultato positivo; (percentuale 0,1%)

– Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 674 tamponi di cui 1 risultato positivo; (0,1%)

– Ospedale Sant’Anna e San Sebastiano: sono stati esaminati 158 tamponi, nessuno dei quali positivo; (0%)

– Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: son​o stati esaminati 438 tamponi di cui nessuno risultato positivo; (0%)

– Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 148 tamponi di cui 2 risultati positivi; (1,3%)

– Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 197 tamponi di cui 1 risultato positivo; (0,5%)

– Laboratorio dell’Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 151 tamponi di cui 1 risultato positivo; (0,6%)

– Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 367 tamponi di cui nessuno risultato positivo; (0%)

– Ospedale di Nola: sono stati esaminati 133 tamponi di cui 2 risultati positivi; (1,5%)

– Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 79 tamponi di cui 2 risultati positivi;​ (2,5%)

– Laboratorio del Ceinge: sono stati esaminati 481 tamponi di cui nessuno risultato positivo; (0%)

– Laboratorio Biogem sono stati esaminati 38 tamponi di cui 1 risultato positivo. (2,6%)

Positivi 17 maggio: 11. Tamponi 17 maggio: 3.691 (0,2%)

Totale complessivo positivi Campania: 4.695. Totale complessivo tamponi Campania: 143.478 (3,2%)