Tragedia ad Avellino, 65enne trovata senza vita nella sua abitazione

AVELLINO – Tragedia nel capoluogo irpino. Questa sera i vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti in via Cavour per un soccorso ad una donna che non rispondeva ai ripetuti richiami dei parenti. La squadra con l’ausilio dell’autoscala è salita al terzo piano dell’edificio, ma purtroppo nonostante il tempestivo intervento, ha rinvenuto la donna di 65 anni priva di vita.