Sperone, spettacolo Raf: in 5mila per il compleanno di Self Control

SPERONE (Nello Lauro) – Musica, emozioni e tanta gente ieri sera a Sperone per il concerto di Raf. Il cantautore pugliese ha fatto cantare i circa 5mila fan accorsi in piazza Mercato per il tour nazionale “Self Control 40th” durante i festeggiamenti dedicati a Sant’Elia, patrono del piccolo centro della Bassa Irpinia. Un viaggio musicale nella lunga carriera del 64enne Raffaele Riefoli tra “Cosa resterà degli anni 80”, “Come una favola”, “Due”, “Sei la più bella del mondo”, “Gente di Mare”, “Battito Animale”, “Stai con me”, “Ti pretendo”, la nuova versione dell’iconica “Self Control”, canzone d’esordio in inglese che ha dato nel 1984 il successo planetario a Raf. Cellulari al cielo, applausi scroscianti e partecipazione totale del pubblico presente in piazza. Il cantante e la sua band (Giulio Rocca alla batteria, Valerio “Combass” Bruno al basso, Ivan Danilo Cacciatore alle tastiere, Salvatore Cafiero alla chitarra e Gabriele Blandini alla tromba) hanno salutato il pubblico proveniente dal Nolano, da diversi comuni della Campania e non, sulle note di “Infinito” dopo quasi due ore di puro spettacolo.