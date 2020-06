Tufino, il giorno dei tamponi: sindaco mette 43 persone in quarantena

TUFINO – Il giorno dei tamponi. Questa mattina 43 residenti a Tufino, oltre ad altre persone non residenti nè domiciliate a Tufino, sono state sottoposte a tampone per la verifica della positività al Covid da parte dell’Asl. I risultati arriveranno all’inizio della prossima settimana. Nel frattempo, a scopo precauzionale, l’Asl ha comunicato al sindaco Carlo Ferone di porre i 43 soggetti, ma non i relativi nuclei familiari, in quarantena. Sono in fase di notifica le relative ordinanze. “E’ un momento difficile – scrivono dal Comune – e quindi richiamiamo tutti alla massima attenzione e soprattutto collaborazione. Evitiamo assembramenti e seguiamo le prescrizioni sanitarie. Insieme dobbiamo e possiamo superare questo momento”.