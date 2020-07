I carabinieri della stazione di Baiano hanno denunciato un trentenne di Saviano, sorpreso in possesso di una banconota da 100 euro falsa. Il giovane è stato fermato a Baiano, mentre a piedi si incamminava verso la stazione ferroviaria della Circumvesuviana: insospettiti dall’anomalo atteggiamento assunto alla vista della Gazzella, i carabinieri hanno proceduto alla perquisizione personale, nel corso della quale veniva rinvenuta la banconota risultata abilmente contraffatta. La falsa banconota è stata sequestrata e per il trentenne è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.