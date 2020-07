Nola piange l’ex consigliere comunale Luigi Conventi. Una vita da bancario, aveva appena compiuto 74 anni uno dei fautori della battaglia per l’acqua pubblica nel Nolano che era stato eletto in consiglio comunale tra le fila del movimento “Città Viva” nel 2009. Restò in carica per due anni quando ha poi ceduto il posto in assise nel 2011 a Gianluca Napolitano. L’annuncio via web è stato dato dall’amico di sempre (con lui nella associazione Amici del Marciapiede) Raffaele Napolitano: “Riposa in pace fratello mio”.