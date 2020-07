Il nuovo anno scolastico 2020-2021 si avvicina e arrivano anche le nomine a firma del direttore generale Luisa Franzese per alcuni dirigenti scolastici della Regione Campania. Per il Nolano tre novità e tutte in “rosa”: Anna Iossa sarà al liceo “Enrico Medi” Cicciano, Elisa De Luca al “Masullo Theti” di Nola mentre Biancamaria Di Ruocco sarà alla guida della “Tommaso Vitale” di Nola.