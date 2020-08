ARZANO – Erano le 4.20 circa quando 3 persone hanno scassinato la finestra di un’abitazione di Vico Pellegrino ad Arzano e portato via alcuni monili in oro. Un vicino ha sentito il frastuono e ha allertato il 112: immediato l’intervento dei carabinieri della tenenza di Arzano che hanno bloccato i 3 mentre tentavano di scavalcare una delle pareti perimetrali del cortile. Tutti di Arzano Giuseppe Belgiorno, 52enne, Vincenzo De Sica, 19enne e Fabio Bartolomeo 27enne – sono stati arrestati e sono ora in attesa di giudizio. Secondo quanto ricostruito dai militari, i 3 – approfittando dell’assenza dei proprietari – avevano sfondato la finestra di un appartamento al piano terra per poi raggiungere quello del piano superiore. Poco prima di fuggire i 3 sono riusciti a portar via 3 collanine con un rosario, un paio di orecchini ed un ciondolo: oggetti già restituiti al legittimo proprietario. Uno dei malviventi – Fabio Bartolomeo – è rimasto incastrato nel cancello dal quale aveva tentato la fuga: per lui contusioni ritenute guaribili in 3 giorni. Sequestrati un palanchino in metallo, un cacciavite, un cappellino e tre passamontagna, rinvenuti nel cortile antistante alle abitazioni “visitate”. I 3 dovranno rispondere di furto in abitazione.