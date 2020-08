BRUSCIANO – Incidente stradale in tarda serata nei pressi del bar De Rosa, in pieno centro cittadino, a Brusciano. Secondo una prima ricostruzione un moto stava per superare un’auto quando è sopraggiunta una seconda vettura che avrebbe urtato il mezzo a due ruote provocando la caduta del centauro. Il giovane ha avuto la peggio ed è finito sull’asfalto: sul posto è arrivata subito un mezzo del 118 che ha trasportato il ferito all’ospedale del Mare. E’ stato ricoverato con una botta alla spalla e una a ginocchio.